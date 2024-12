Milan, Morata è recuperato mentre altri due big restano in forte dubbio

In questi giorni arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera. Alvaro Morata ci sarà contro la Roma mentre la situazione di due titolari continua a lasciare dubbi.

In vista dell’ultimo impegno del 2024 con la Roma, il Milan accoglie con un sospiro di sollievo le notizie riguardanti le condizioni fisiche di alcuni dei suoi giocatori chiave.

Alvaro Morata, il centravanti spagnolo, è ormai recuperato e pronto a scendere in campo dopo aver superato una tonsillite. Da contraltare due titolarissimo sono ancora alle prese con lo smaltimento dei loro acciacchi.

Morata c’è

Alvaro Morata si appresta a tornare protagonista sul campo, superata la tonsillite che lo aveva tenuto lontano dalla competizione. La sua presenza è assicurata dal primo minuto, con l’allenatore Paulo Fonseca che sta ancora valutando se impiegarlo come punta centrale o in una posizione leggermente più arretrata, sulla trequarti. Questa decisione sarà influenzata dal completo recupero di altri giocatori, il cui impiego potrebbe variare a seconda delle esigenze tattiche e delle condizioni fisiche nelle ultime ore di preparazione.

Situazione Theo

Un altro giocatore sotto i riflettori è Theo Hernandez. Il difensore francese, dimostrando grande impegno, ha continuato gli allenamenti anche durante i periodi festivi. Nonostante ciò, le sue prestazioni recenti non hanno pienamente convinto il tecnico Fonseca, che potrebbe optare per lasciarlo in panchina anche in vista dell’incontro con la Roma. Interessante è anche l’aneddoto di Hernandez come appassionato di vini, evidenziato da un post sui suoi canali social in cui mostra tre bottiglie di Petrus, un vino pregiato del valore di circa 15mila euro.

Pulisic e Leao?

Il ritorno in campo di Pulisic, al momento ancora incerto, è motivo di ottimismo per il Milan. Dopo essersi allenato a parte a seguito di un infortunio al polpaccio, il giocatore statunitense potrebbe tornare a disposizione per la partita contro la Roma almeno dalla panchina. La sua assenza si è fatta sentire nelle ultime partite, dove il Milan ha riscontrato ancor più difficoltà a creare occasioni da gol. Per Rafa Leao invece il 2024 pare essersi chiuso con l’elongazione del flessore sinistro subita al Bentegodi contro il Verona.

Christian Pulisic

