Anche a Newcastle vogliono Tomori. Prima vera chance per riportare Tonali al Milan? Le cifre

Oltre al palese interesse della Juventus c’è anche un altro club di A sulle tracce del rossonero. Dalla Premier invece, oltre al West Ham, si è aggiunto quel Newcastle con cui il Milan desidererebbe tanto rimettersi al tavolo. È fattibile?

Nel mondo del calcio, i movimenti di mercato sono all’ordine del giorno e rappresentano vere e proprie sliding doors sia per i club che per i calciatori coinvolti.

Uno dei nomi che sta attirando maggiore attenzione in questo periodo è quello di Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, il cui futuro sembra ormai lontano dalla squadra rossonera. Le voci di un suo possibile trasferimento stanno guadagnando terreno, con diversi club pronti a entrare in trattativa e con cui il Milan potrebbe imbastire affari anche clamorosi.

Interesse delle big di Serie A

La situazione attuale vede Tomori al centro dell’attenzione di diverse squadre, sia italiane che estere. In Serie A, Napoli e Juventus si sono dimostrati particolarmente interessate al giocatore, evidenziando la sua senz’altro positiva nomea all’interno del campionato italiano. Tuttavia, la direzione del Milan sembra propendere per una cessione all’estero, probabilmente per valorizzare al meglio l’asset e ottimizzare le condizioni economiche dell’operazione.

Le sterline della Premier

Sul fronte internazionale, è il Newcastle a guidare la corsa per il difensore. Il club inglese, grazie alle sue importanti capacità di investimento, sembra intenzionato ad arricchire la propria rosa con giocatori di qualità e Tomori rientra perfettamente in questo progetto. Non va dimenticato il West Ham, che mantiene un interesse vivo per il giocatore, seppur in una posizione di maggior distanza rispetto al diretto concorrente. Il denaro in Premier abbonda e la valutazione di Tomori potrebbe anche scollinare i 30 milioni di Euro.

Fikayo Tomori

Milan e Newcastle al tavolo?

Per quanto riguarda l’aspetto economico, il Milan valuta Tomori in una fascia che va dai 20 ai 25 milioni di euro, una cifra destinata però ad aumentare sul mercato inglese. Ciò che rende la situazione particolarmente intrigante è la possibilità di includere Sandro Tonali nella potenziale trattativa che coinvolgerebbe il Newcastle. Si ipotizza infatti che il Milan possa proporre uno scambio che prevederebbe l’inserimento di Tomori più un conguaglio economico importante di circa 30 milioni per riportare il figliol prodigo Tonali a casa, per la felicità di tutto il popolo rossonero e, ovviamente, di Paulo Fonseca.

