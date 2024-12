Milan, l’esperto di mercato fa il punto sulla situazione Calabria. Decisione presa ed irrevocabile

Il noto esperto di mercato Nicolò Schira, dal suo profilo X, è netto al riguardo della situazione contrattuale di Davide Calabria col Milan ed apre a precisi scenari di mercato.

Nell’affollato mondo del calcio, dove il mercato si muove con rapidità e senza sosta, un altro nome che cattura particolarmente l’attenzione in questi giorni è quello di Davide Calabria in casa Milan.

Il futuro del capitano rossonero sembra ormai delinearsi con un contratto in scadenza a giugno 2025 e le ultime voci che sembrano propendere tutte per una precisa soluzione.

Il futuro del capitano

Davide Calabria, terzino destro da due stagioni capitano del Milan, è in una situazione di incertezza da mesi. Questo scenario emerge non solo dalla limitata presenza in campo sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca ma anche dall’assenza fin’ora di proposte di rinnovo contrattuale da parte del Milan. La stagione in corso ha visto Calabria tornare a calcare i campi in maglia rossonera in varie competizioni con la ciliegina del gol in Coppa Italia contro il Sassuolo.

Pretendenti

L’orizzonte per Calabria si arricchisce di opportunità anche al di là dei confini italiani. Squadre di rilievo come il Como, guidato da Cesc Fabregas, insieme a club di prestigio come il Galatasaray, dove militano star quali Icardi e Osimhen, hanno esposto il loro interesse. A questa lista si aggiungono anche ambiziose formazioni dell’Arabia Saudita e del Qatar, pronte a mettere sotto contratto le qualità del difensore milanista. Queste manifestazioni di interesse, portate alla luce da Nicolò Schira delineano un panorama di possibili destinazioni ricco e diversificato per Calabria.

Davide Calabria

La scelta è stata fatta

Il Milan non ha ancora fatto e non fará alcuna proposta contrattuale di rinnovo al proprio capitano che quindi andrà in scadenza. I rossoneri taglieranno anche potenziali offerte a Gennaio per avere anche un minimo rientro economico prima del naturale svincolo a zero. Nicoló Schira nelle sue parole conferma che il Milan e Davide Calabria, cresciuto nelle giovanili rossonere, si separeranno sicuramente a fine stagione e, Dipendentemente dalle oscillazioni del mercato, anche a gennaio in presenza di offerte convincenti.

