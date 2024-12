Milan, se Tomori parte pronto un super investimento per gennaio

L’insistenre corte della Juve per Fikayo Tomori sfocerà in una offerta. Se il Milan dovesse ritenerla congrua si andrà a reinvestire subito nello stesso reparto. Ecco con chi.

In vista della prossima finestra di mercato, il Milan si trova di fronte a importanti decisioni strategiche, soprattutto in difesa. Mentre alcune pedine sono destinate a un possibile addio, altre potrebbero rappresentare il futuro del club rossonero.

Il prescelto per rafforzare la retroguardia milanista nel caso dell’eventuale partenza di Fikayo Tomori ha già un nome ed è un giovane difensore dalle grandi prospettive.

La situazione Tomori

Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan, si trova ad affrontare un periodo di incertezza. Nonostante il suo indiscusso contributo allo scudetto vinto sotto la guida di Pioli, e le convocazioni in nazionale, l’ex Chelsea ha recentemente perso il posto da titolare. La nuova fiducia riposta da Fonseca nella coppia difensiva Gabbia-Thiaw sembra relegare Tomori a un ruolo marginale, una situazione che il giocatore sta accettando professionalmente, nonostante l’insoddisfazione.

Juve e non solo

Lo scenario sopra descritto ha attirato l’interesse di club italiani come la Juventus e di squadre della Premier League, pronte a presentare un’offerta per lui non inferiore ai 20-25 milioni di euro. Le formule per arrivare ad un accordo sono varie ma la richiesta del Milan può essere soddisfatta o con 30 milioni subito oppure con un prestito oneroso ed un obbligo di riscatto a 25 milioni da esercitare a fine stagione.

Il candidato Mosquera

Davanti alla prospettiva di un addio di Tomori, il Milan guarda con interesse a Cristhian Mosquera. Il giovane centrale spagnolo del Valencia è emerso come il principale bersaglio dei rossoneri per la prossima sessione di mercato. Con un prezzo stimato intorno ai 25 milioni di euro, Mosquera rappresenta un’opzione finanziariamente sostenibile per il Milan, specie considerando il suo basso ingaggio attuale. La sfida principale sarà convincere il Valencia, attualmente in lotta per la salvezza in Liga, a lasciar partire uno dei suoi talenti più promettenti.

Fikayo Tomori

