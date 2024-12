Inter, continuano a piovere indizi. Ecco il prossimo attaccante nerazzurro

Anche Sport Mediaset insiste su di un nome da qualche settimana finito in pole per la prossima estate. Oaktree sembra preferirei un investimento di questo tipo.

Nel panorama calcistico attuale, dove la ricerca di nuovi talenti è costante e frenetica, l’Inter si mette in evidenza nel tentativo di portare freschezza e vitalità alla squadra nerazzurra.

L’obiettivo nerazzurro dovrà rispettare le linee guida di Oaktree per gli investimenti importanti. In questi casi, il profilo in oggetto rientra appieno nei range che la proprietà dell’Inter ha più volte ribadito.

Strategia Oaktree

La direzione intrapresa dall’Inter, sotto le nuove linee guida impartite da Oaktree, punta decisamente su giocatori giovani e promettenti come Castro. Il giovanissimo giocatore, in questa stagione, non ha solo segnato ma ha anche fornito assist pregevoli ai suoi compagni, mostrando un’intelligenza nel gioco ed una maturità rara per la sua età. La società nerazzurra, dunque, vede in lui non solo un investimento per il futuro ma anche una pedina preziosa da poter schierare nelle competizioni imminenti.

ArgentInter

Santiago Castro del Bologna è un nome che risuona con crescente insistenza nel mondo del calcio italiano e non solo come un potenziale rinforzo per l’attacco dell’Inter. Notato per le sue prestazioni con la maglia del Bologna, dove è approdato a gennaio proveniente dal Velez, Castro ha saputo rapidamente conquistare l’attenzione grazie alla sua capacità di integrarsi nella tatticamente esigente Serie A. Conosciuto affettuosamente come “El torito“, il giovane argentino ha un profilo che si addice perfettamente alla filosofia di Marotta e della nuova proprietà Oaktree, che puntano a iniettare giovinezza e talento nella rosa interista.

stadio Dall’Ara

Le cifre

Per assicurarsi le prestazioni di Santiago Castro, l’Inter, secondo Sport Mediaset, è pronta a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Una valutazione che riflette non solo le qualità già espresse dal ventenne giovane attaccante ma anche il potenziale di crescita che potrebbe avere nei prossimi anni nelle file della squadra milanese. La trattativa, che si prevede possa concludersi per il trasferimento in vista della prossima stagione a luglio, dovrà però navigare le acque burrascose di una competizione di mercato accesa, con l’Inter che dovrà stare attenta alle manovre di Juventus ed altri club, attratti dal profilo emergente dell’attaccante.

