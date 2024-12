Turnover nerazzurro? L’Inter di Cagliari Inzaghi se la immagina così

I nerazzurri vogliono chiudere il 2024 con un’altra vittoria e Simone Inzaghi ha un undici ben preciso per non lasciare proprio nulla al caso.

In vista dell’ultima sfida dell’anno, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha l’obiettivo di terminare l’anno con una vittoria.

Inzaghi, con le prossime impegnative partite all’orizzonte, come la sfida di Supercoppa con l’Atalanta ed il calendario che si fará da subito nuovamente fitto sa bene che non può perdere terreno nei confronti dell’Atalanta capolista.

I rientri

La situazione dell’infermeria richiama all’ottimismo, con Matteo Darmian che mostra segnali di miglioramento dopo il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori negli ultimi incontri. La sua eventuale presenza a Cagliari rappresenterebbe un notevole rinforzo per la squadra, offrendo a Inzaghi ulteriori opzioni tattiche. Inoltre, la speranza di rivedere Acerbi e Pavard pronti per gli impegni successivi aggiunge un ulteriore livello di profondità alla rosa nerazzurra, essenziale per affrontare con successo il fitto calendario di gare.

Gestione

La strategia di Inzaghi include una gestione oculata delle condizioni fisiche dei suoi giocatori, specialmente alla luce degli imminenti impegni di alto livello come la partita di Supercoppa. Elementi chiave come De Vrij, che sta ritornando da un infortunio ed ha giocato solo uno spezzone contro il Como, potrebbero essere risparmiati sabato sera a Cagliari in vista di appuntamenti futuri più critici. Questa attenzione al benessere dei giocatori si allinea con la scelta di mantenere una formazione collaudata, evitando esperimenti rischiosi in momenti così delicati della stagione.

Per i tre punti

Simone Inzaghi sembra avere le idee chiare su come affrontare questa fase cruciale della stagione. La decisione di schierare i giocatori più in forma e di limitare le rotazioni sottolinea l’importanza di ciascuna partita in questa stretta corsa al titolo. Affidarsi ai suoi migliori uomini per la partita contro il Cagliari illustra il desiderio dell’allenatore di mandare un segnale forte ai diretti avversari nella lotta scudetto, Atalanta e Napoli, sfruttando l’opportunità di mettere pressione sugli avversari scendendo in campo per primi.

