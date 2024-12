Inter, Thuram ha una clausola. Le sue parole però mettono tutti d’accordo

Il nerazzurro si rivela tramite un bella intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si parla anche di possibile futuro lontano da Milano. Marcus Thuram risponde così.

Nell’universo calcistico, ogni tanto emerge un talento che non solo incanta per le sue prestazioni in campo ma riesce anche a scuotere il tessuto culturale dello sport stesso. Marcus Thuram, attaccante d’eccezione, si sta rivelando non solo un bomber di razza ma anche una personalita dalle mille sfaccettatire che vive intensamente le sue passioni, che spaziano dalla moda alla musica, dai manga ai valori famigliari.

Ma oltre a tutto ciò, il suo impatto dentro e fuori dal terreno di gioco è diventato talmente importante per l’Inter che la sua permanenza in nerazzurro è un vero e proprio pilastro per le ambizioni del club meneghino.

Filosofia ed ambizioni

Marcus Thuram si colloca attualmente al vertice della classifica marcatori, in coabitazione con Retegui dell’Atalanta grazie ad un gol allo scadere contro il Como, raggiungendo così il momento più alto della sua carriera. La sua filosofia si basa sull’amore per il gioco e sull’importanza di non porsi limiti, sottolineando come questa mentalità sia stata cruciale per superare se stesso. I miglioramenti continui, come ad esempio il colpo di testa e la velocità, sono per lui indicatori tangibili di una crescita che non si arresta, alimentata dall’esperienza e dalla conoscenza del gioco.

Famiglia e passioni

Marcus attribuisce gran parte del suo successo all’influenza del padre, Lilian, ex calciatore di fama mondiale, da cui ha ereditato non solo il talento ma anche una preziosa guida per navigare le sfide del mondo del calcio. Anche il rapporto con il fratello, lo juventino Khephren, emerge come un altro pilastro fondamentale della sua vita, insieme a un interesse profondo per la moda, ereditato dalla madre, che si affianca alla sua passione per i manga, il rap, e l’hip-hop.

Marcus Thuram e Pedro Pereira

Clausola e mercato

Per quanto riguarda il futuro, Marcus Thuram esprime una chiara fedeltà verso il suo club, l’Inter, escludendo la possibilità di abbandonare la squadra sfruttando la clausola di rescissione presente nel suo contratto di ben 85 milioni di Euro, mostrando così un legame profondo con la maglia nerazzurra. Queste le sue parole: “Lo dico chiaro: non accadrà mai che io lasci l’Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società“.

