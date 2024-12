Inter: Inzaghi vuole un Luis Alberto 2.0

Un giovane talento sta facendo impazzire tutti, nerazzurri compresi: i dirigenti studiano il colpo.

Negli ultimi tempi, il mondo del calcio si è sempre più concentrato sulla scoperta e valorizzazione di giovani talenti capaci di lasciare un segno indelebile nei campionati in cui giocano.

L’Inter non è da meno e sembra aver posto gli occhi su un giocatore che sta attirando l’attenzione di molti per le sue prestazioni eccezionali in campo.

La carta da giocarsi

Nico Paz, emergendo come una delle rivelazioni di questo campionato, ha già attirato l’attenzione di scout e appassionati, ma, come riporta Tuttosport, è l’Inter a mostrare un interesse particolarmente marcato per il giocatore. Grazie anche alla connessione tra Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, e Pablo Paz, padre del giovane e suo ex compagno in Nazionale, i nerazzurri sono in pressing da settimane per cercare di assicurarsi il talento argentino. Questa situazione ricorda molto la strategia adottata dall’Inter per individuare e acquisire una giovane promessa prima che il suo valore esploda sul mercato internazionale.

Strategia lungimirante

L’Inter, con questa mossa di mercato, non solo punterebbe a rafforzare il proprio centrocampo con un giovane talento, ma anche a seguire una strategia lungimirante. Acquistare giovani promettenti prima che le loro prestazioni li pongano all’attenzione dei grandi club europei, permette ai nerazzurri di avere un vantaggio sia sul piano economico, dato il possibile minore esborso iniziale, sia su quello sportivo, permettendo al giocatore di crescere all’interno del progetto tecnico dell’Inter.

Javier Zanetti

Il “precedente”

Il nome di Nico Paz non è l’unico a ronzare nei corridoi del centro sportivo dell’Inter, ma il suo profilo sembra essere quello che più di tutti ha captato l’attenzione del tecnico Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro, noto per la sua capacità di trasformare e valorizzare i giocatori a disposizione, potrebbe vedere in Paz il potenziale per replicare un successo analogo a quello ottenuto con Luis Alberto alla Lazio, quando lo trasformò da trequartista a mezzala offensiva.

