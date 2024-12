Inter, come aiutare Lautaro? L’argentino mai così evanescente sotto porta, i numeri.

Lautaro Martinez non segna ma, con l’Inter che vince e fa bene, al momento la cosa preoccupa relativamente. I numeri del capitano però non sono stati mai così bassi, che fare?

Nel mondo del calcio, le fasi di forma dei giocatori sono fondamentali quanto imprevedibili. Tra queste, spicca la situazione di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, che sta attraversando un periodo di notevole difficoltà realizzativa.

Nonostante ciò, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, mantiene una prospettiva positiva, convinto che i gol torneranno presto a fluire. Ma qual è la radice di questa fase stagnante per una delle punte di diamante della squadra nerazzurra

Lontano dall’area

Lautaro Martinez non è estraneo ai riflettori ed è giustamente considerato uno dei bomber più prolifici della Serie A. Tuttavia, l’argentino sta vivendo un momento difficile, con un digiuno realizzativo che perdura da 554 minuti, includendo incontri di campionato e coppe. Questa situazione non gli si presentava da tre anni. Lautaro, parlando con il Corriere della Sera, ha attribuito questo momento ad un cambiamento nel suo ruolo in campo, suggerendo che adesso svolge funzioni diverse, forse meno focalizzate sulla finalizzazione e più orientate al gioco di squadra. La sua posizione sembra essere diventata più arretrata, diminuendo così le sue potenziali da gol.

Cosa ne pensa Inzaghi

Nonostante la situazione, il tecnico Simone Inzaghi appare inalterato nel suo sostegno al giocatore. La fiducia è una componente chiave di questo legame giocatore-allenatore, con Inzaghi che esorta Martinez a rimanere sereno, anticipando un’imminente ripresa della sua vena realizzativa. L’allenatore ha esperienza delle fluttuazioni nella forma dei giocatori e sa quanto sia importante mantenere alta la fiducia in momenti così.

Db Milano (Italia) 04/10/2022 – Champions League / Inter-Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Simone Inzaghi

Parlano i numeri

L’esame delle prestazioni di Lautaro fornisce un quadro chiaro del calo offensivo che sta vivendo. Con una media di gol attesi significativamente più bassa rispetto alla stagione precedente (0,36 contro 0,52 xG) ed un numero di tiri in porta ridotto sempre rispetto all’anno passato (2,94 contro 3,56), è evidente che l’attaccante stia attraversando una delle fasi più difficili dal suo arrivo all’Inter. Nella stagione passata, Martinez riusciva a mirare allo specchio della porta quasi cinque volte a partita; una cifra che attualmente si è dimezzata, delineando una situazione che richiede attenzione e varianti tattiche da mettere in atto. Ma finché si vince, chiaramente, questo può non essere un reale problema.

Leggi l’articolo completo Inter, come aiutare Lautaro? L’argentino mai così evanescente sotto porta, i numeri., su Notizie Inter.