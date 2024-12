Frattesi via dall’Inter? Un intreccio di mercato che potrebbe stravolgere tutto

Il centrocampista nerazzurro sta giocando di più rispetto al passato ma non riesce comunque a conquistarsi il posto da titolare.

Nel mondo del calcio, le sorti dei giocatori sono spesso in bilico, aggrappate ai fili sottili delle prestazioni, delle aspettative e delle ambizioni. È il caso di Davide Frattesi, il centrocampista romano attualmente in forza all’Inter, il cui futuro sembra vacillare tra il desiderio di maggiore continuità in campo e la ricerca di nuove sfide.

La situazione del giocatore all’interno del club nerazzurro mette in luce le dinamiche e le strategie del calciomercato, svelando possibili scenari che si potrebbero concretizzare nei mesi a venire.

Il dilemma

Nonostante le promesse estive di un incremento del suo utilizzo in campo, il centrocampista non ha raccolto il minutaggio sperati. Con poco più di 900 minuti giocati in questa stagione, l’atleta romano si trova di fronte a una realtà lontana dalle aspettative, alimentando così discussioni sui suoi prossimi passi. La possibilità di una cessione al termine della stagione appare come uno scenario plausibile, data la difficoltà di trovare un sostituto alla sua altezza durante la finestra di trasferimento invernale.

Un futuro in Premier League?

Le prestazioni di Frattesi non sono passate inosservate fuori dai confini italiani, specie in Inghilterra dove il suo stile di gioco sembra adattarsi perfettamente alle caratteristiche del calcio inglese. Come riporta Inter Live, il Liverpool emerge come uno dei club più interessati al centrocampista, alla luce della necessità dei Reds di rafforzare il proprio reparto mediano.

Gli scenari

Un’eventuale trattativa con il club inglese non si prospetta semplice, con l’Inter che potrebbe avanzare una richiesta economica nell’ordine dei 35-40 milioni di euro, oppure tentare uno scambio che, però, sembra arduo da concretizzarsi. Nel quadro di un’eventuale partenza di Frattesi, emerge il nome di Curtis Jones, giovane promessa del Liverpool, come possibile pedina di uno scambio. Il centrocampista inglese, dotato di grande fisicità e già affermato con più di 10 presenze e alcuni gol stagionali, rappresenta il profilo ideale per rinforzare la mediana nerazzurra. Tuttavia, le trattative sembrano complesse: il Liverpool valuta molto il proprio giovane talento, rendendo l’idea di uno scambio alla pari poco verosimile.

