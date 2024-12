Il Milan pare abbia ormai scelto il profilo per rinforzare la rosa a gennaio. Attesa nelle prossime settimane la mossa decisiva per chiudere.

Nei meandri della strategia invernale del calcio, il Milan sta disegnando i contorni del suo prossimo mercato, mirando a rinforzi che possano offrire un contributo tangibile alla compagine rossonera.

In particolare, la società milanista sta spostando la propria attenzione su una zona del campo che, nelle ultime uscite, ha sollevato più di qualche perplessità: il centrocampo. Questo rivolgimento tattico rappresenta una riflessione profonda sui bisogni immediati della squadra, in ottica sia nazionale che continentale.

Una strategia di rinforzo mirata: già scelto il profilo

Negli ultimi incontri, il Milan ha mostrato una verve offensiva convincente, lasciando trasparire minori preoccupazioni sul fronte dell’attacco, grazie a prestazioni apprezzabili contro Empoli e Sassuolo. Questo benessere in avanti, tuttavia, non nasconde le esigenze legate al resto della formazione, con il centrocampo che emerge come reparto chiave da rafforzare. In questo contesto, la dirigenza, capitanata da Paulo Fonseca, sta valutando attentamente le mosse da fare per introdurre quelle pedine che possano assicurare un equilibrio e una competitività costante lungo l’intero arco della stagione e, a tal proposito, una scelta sarebbe stata già presa.

Ecco il colpo a centrocampo

Nonostante le ambizioni, il mercato di gennaio non è tradizionalmente il momento in cui i club riescono a siglare accordi con i cosiddetti top player. Questa consapevolezza non sfugge ai dirigenti del Milan, che sono pronti a ingaggiare un rinforzo per il centrocampo che, pur non essendo una stella di prima grandezza, possa integrarsi armoniosamente nel progetto tecnico senza rivoluzionarlo da un giorno all’altro. L’obiettivo è chiaro: trovare un giocatore già ambientato nel calcio italiano, capace di adattarsi senza lunghi periodi di acclimatamento, che possa contribuire sin da subito, senza sovvertire le gerarchie esistenti. Fra i nomi che circolano – scrive MilanZone – c’è quello di Morten Frendrup, mediano del Genoa, le cui prestazioni nell’ultimo anno e mezzo lo hanno elevato a uno dei profili più interessanti del nostro campionato. Un altro giocatore che attrae le attenzioni del Milan è Reda Belahyane, il giovane talento franco-marocchino in forze al Verona, anch’egli capace di lasciare un segno positivo quest’anno. Entrambi rappresentano non solo opzioni valide per il presente, ma anche scommesse sul futuro, capaci di inserirsi nel progetto tecnico di Fonseca senza gravare eccessivamente sulle dinamiche dello spogliatoio.

Verso il mercato di giugno

Mentre i tifosi del Milan attendono con trepidazione le mosse del club, è chiaro che la strategia di gennaio si concentra su aggiustamenti ponderati, con lo sguardo già rivolto alla sessione estiva, quando le opportunità di mercato saranno potenzialmente più ampie e significative. In questa fase, quindi, l’approccio del Milan sembra essere quello di perfezionare piuttosto che rivoluzionare, seguendo un piano di rafforzamento graduale ma costante, pronto ad affrontare le sfide di una stagione ancora lunga e imprevedibile.

