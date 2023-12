Il commento di Passerini e Ravelli: «Inaccettabile che Leao abbia segnato solo 3 gol come Jovic». Le parole dei giornalisti

Sul Corriere della Sera si legge un’analisi, a cura dei giornalisti Passerini e Ravelli, sul momento del Milan e di Leao.

PAROLE – «Anche i big stanno deludendo: Hernandez e Leao sono stati tra i peggiori a Salerno. Anche per l’atteggiamento, quasi che la partita, il contesto, non li riguardasse. Lì, il caro vecchio Ibra spaccatutto può lasciare il segno. Siamo a Natale ed è inaccettabile che Rafa, 7 milioni di stipendio, abbia segnato tre gol. Come Jovic».

