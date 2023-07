L’Empoli ha emesso un comunicato sul proprio sito web ufficiale in cui ha annunciato il cambio di nome dello stadio Castellani

L’Empoli ha emesso un comunicato sul proprio sito web ufficiale in cui ha annunciato il cambio di nome dello stadio Castellani.

COMUNICATO – Queste le parole di Paolo Castellacci, presidente di Computer Gross: «È da oltre venti anni che siamo vicini all’Empoli come sponsor e come sostenitori, ci ha fatto piacere rinnovare questa importante partnership ed estendere il nostro coinvolgimento anche al progetto Stadio. Vogliamo essere ancora vicini all’Empoli FC che rappresenta un’eccellenza calcistica nel panorama italiano ed è un orgoglio vedere il nostro logo sulle maglie della squadra della nostra città. Ci tengo a ringraziare il presidente Fabrizio Corsi per le belle parole sulla nostra realtà, il valore della partnership coinvolge anche i numerosi clienti ed ospiti che ogni anno invitiamo ad Empoli e si sentono accolti in modo speciale. Siamo da sempre vicini alle nuove sfide al fianco dell’Empoli FC e il nuovo naming dello stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena è il primo passo che ci accompagnerà in questo nuovo percorso».

