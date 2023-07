Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus, è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita

Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus, è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Di seguito il comunicato dell’Ajax circa le sue condizioni.

COMUNICATO – Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG