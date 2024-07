L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato per fila e per segno cosa ha portato il difensore colombiano vero Torino.

Alfredo Pedullà attraverso il suo canale YouTube ha ricostruito tutta la trattativa per le prestazioni sportive di Juan Cabal che ha visto protagoniste Inter, Juventus ed Hellas Verona. “C’era il famoso film “Il sorpasso”. Qui potremmo parlare di scippo, con tutto il rispetto. La Juventus ha chiuso l’operazione Cabal”.

L’inizio delle negoziazioni tra nerazzurri e giocatore

“Il 12 luglio l’Inter aveva incontrato gli agenti di Cabal, e il Verona aveva chiamato l’Inter per fissare un appuntamento. La risposta: settimana prossima, ovvero questa, perchè prima dovevano trovare tutti gli accordi con gli agenti del giocatore. Accordi poi trovati. Si partiva da una base minima, e Cabal avrebbe firmato perché contento”.



Il primo intervento dei bianconeri

“La sera del 12 luglio ci fu una telefonata di Giuntoli a Setti, in cui ha chiesto informazioni sulla trattativa con l’Inter. C’erano già state due trattative non andate a buon fine, con la Lazio e con il Rennes”.

Lo scippo

“L’Inter va avanti, arriviamo a lunedì-martedì: non c’è ancora l’incontro con il Verona, ma c’è accordo con gli agenti. Mercoledì mattina il Verona stava per intuire qualcosa. L’Inter stava riflettendo, e parte lo scippo: ieri pomeriggio gli agenti colombiani erano già a Torino per discutere il contratto, alle stesse condizioni. Dopo di che Giuntoli ha chiamato il Verona, garantendo le stesse cifre dell’Inter. Cabal si è presentato a Torino, gli agenti erano già lì e l’affare si è chiuso“.

