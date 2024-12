Il terzino spagnolo non riesce ad affacciarsi in Prima Squadra come forse era lecito attendersi qualche mese fa.

Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti rappresenta spesso una finestra di opportunità e di cambiamento per molti giocatori. Tra questi, Alex Jimenez, talento emergente del Milan, è al centro di un’attenzione particolare.

Nonostante la sua giovinezza e la mancanza di spazio in Prima Squadra, il giovane ha mostrato qualità notevoli che non sono passate inosservate.

In rossonero

Giunto al Milan dal prestigioso Real Madrid, Alex Jimenez ha sin da subito suscitato grandi aspettative, confermate dalle sue prestazioni con il Milan Futuro, seconda squadra del club che milita in Serie C. Dopo essersi affacciato nella passata stagione in Prima Squadra con Pioli in panchina, lo spagnolo è stato riscattato dai Blancos che però possono ricomprarlo nelle prossime estati a cifre già pattuite.

La volontà del club

Dall’interno del club milanese, figure come Daniele Bonera hanno più volte elogiato le qualità di Jimenez, confermando l’interesse del Milan a svilupparne il potenziale. La strategia sembra quindi quella di mantenere il giocatore all’interno dell’organico, lavorando sulla sua crescita e integrazione nella Prima Squadra.

Daniele Bonera

Molto ambito

La sua abilità sul campo, unita a una tecnica sopraffina, ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui emerge il Valencia. Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, conferma come il dialogo tra l’entourage del giocatore e il club spagnolo si sia effettivamente instaurato, ma non abbia portato a sviluppi concreti per un trasferimento immediato. La politica del Milan sembra quindi volta a trattenere Jimenez, almeno per il momento, vedendo in lui un investimento sul lungo termine e un elemento di prospetto per il futuro del club.

