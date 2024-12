I rossoneri probabilmente cambieranno tanti volti in attacco in vista della prossima stagione.

Nel mondo del calcio, le strategie di mercato e gli acquisti di nuovi talenti sono all’ordine del giorno, specialmente nei club di grande prestigio. Il Milan si trova in una fase di valutazione per rafforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

Le ultime voci di corridoio rivelano un particolare interesse verso un giovane talento che gioca in Sudamerica.

Il futuro offensivo del Milan

Con la probabile partenza di Tammy Abraham al termine della stagione, il Milan si vede costretto a esplorare nuove opzioni per il proprio reparto offensivo. L’inglese, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto che non dovrebbe essere esercitato, andrà sostituto. A ciò si aggiunge la situazione di Luka Jovic, che sembra essere ormai ai margini del progetto tecnico del club.

La certezza

Alvaro Morata è l’unico elemento praticamente certo di restare in rossonero: nonostante i pochi goal segnati, il suo lavoro sporco e la sua leadership sono molto apprezzate da Fonseca e dal club.

Alvaro Morata

Il talento del Corinthians

Geoffrey Moncada sembra avere ben chiaro il profilo ideale per rinforzare l’attacco rossonero, puntando gli occhi su Yuri Alberto del Corinthians; è quanto riporta Fichajes.net. Il centravanti brasiliano, al momento ventitreenne, mostra caratteristiche tecniche e una prospettiva di sviluppo che attraggono le attenzioni del Milan. Il talento di Yuri Alberto non ha attirato solamente l’interesse del Milan ma anche quello della Juventus anche se al momento si parla principalmente di rumors.

