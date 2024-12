Non ci sono solo Ricci e Belahyane nella lista degli obiettivi dei rossoneri per il reparto mediano.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale del calciomercato, gli appassionati di calcio e tifosi del Milan tengono gli occhi puntati sugli sviluppi che potrebbero influenzare la seconda parte della stagione della squadra rossonera.

Con l’obiettivo di rinforzare il suo organico, il Milan mostra un interesse particolare per un giovane talento che milita attualmente nelle fila del Chelsea.

Strategia mirata

Il Milan, al momento, sembra voler puntare su due figure chiave per completare una rosa già competitiva ma che potrebbe beneficiare di ulteriori rinforzi in vista degli impegni della seconda metà di stagione. Oltre a un centrocampista, figura nella lista dei desideri anche un terzino sinistro, ma è sul primo ruolo che si concentrano le attenzioni più ferventi.

La necessità

Serve infatti assolutamente un elemento in grado di far rifiatare Fofana, il grande colpo estivo dei rossoneri. Diversi registi come Belahyane e Ricci vengono accostati al club ma i dirigenti sono aperti a diverse opzioni in quel ruolo.

Reda Belahyane

La vecchia fiamma

Tra i vari nomi considerati, Carney Chukwuemeka spicca per le potenzialità dimostrate nonostante la giovane età, facendo presagire un mercato di gennaio particolarmente attivo per i colori rossoneri. L’ipotesi al momento più concreta, come riporta Calciomercato.com, riguarda un trasferimento in prestito del giocatore, magari con l’inserimento di un diritto che consentirebbe al Milan di acquistarlo a titolo definitivo se il giocatore facesse bene.

Gli scenari

Nonostante il forte interesse e l’apparente disponibilità del giocatore a trasferirsi, la strada per il Milan non è priva di ostacoli. Il Celtic Glasgow emerge come diretto concorrente per l’acquisto di Chukwuemeka, una competizione che aggiunge ulteriore incertezza all’esito delle trattative.

Leggi l’articolo completo Milan: torna d’attualità il centrocampista della Premier che tanto piace a Moncada, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG