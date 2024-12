L’attaccante esterno svizzero è stato relegato nuovamente in panchina per via del ritorno a buoni livelli di Leao: cosa sceglierà di fare?

Nel vibrante mondo del calcio, le strategie di mercato dei club sono in perenne movimento, un vero e proprio scacchiere dove ogni mossa può essere decisiva per le sorti future delle squadre.

Uno degli argomenti che sta catturando l’attenzione degli appassionati in questo periodo riguarda la situazione di Noah Okafor il cui futuro sembra essere un rebus.

La situazione

Dopo un periodo in cui ha visto ridursi il proprio minutaggio, complici il rientro in forma di Leao e le preferenze dell’allenatore Fonseca che si orientano verso Morata e Abraham per il ruolo di punta centrale, il futuro dell’attaccante svizzero è diventato motivo di riflessione per la dirigenza del club rossonero. Si vocifera che il Milan possa considerare l’ipotesi di una cessione a fronte di offerte che si aggirino tra i 15 e i 20 milioni di euro.

L’interesse della Premier

L’ex Salisburgo ha attirato l’attenzione di diversi club, in particolar modo nell’ambito della Premier League. Squadre come il West Ham e il Nottingham Forest sembrano essere particolarmente interessate all’idea di accogliere l’attaccante svizzero tra le proprie fila.

Noah Okafor

Possibili scenari di mercato con il Lille

Oltre alle già citate offerte dalla Premier League, un’altra pista che potrebbe rivelarsi interessante per il futuro di Okafor è quella che porta in Francia, e più precisamente al Lille. Il rapporto già solido tra i due club potrebbe facilitare trattative vantaggiose: Moncada, come riporta Calciomercato.it, mostra particolare interesse per alcuni talenti del club francese. Tra questi, spiccano nomi come Tiago Santos, nonostante sia infortunato, Edon Zhegrova e il promettente Ayyoub Bouaddi, già accostato ai rossoneri.

