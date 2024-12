Le pagelle dei quotidiani sportivi italiani sono alquanto discordi sul tenore della prestazione del terzino francese.

Nell’atmosfera avvolta dalla nebbia dello stadio San Siro, il Milan si è imposto sull’Empoli in una partita che ha segnato un punto di svolta per la squadra rossonera. Dimostrando per la prima volta in stagione un gioco di squadra molto equilibrato, la squadra di Fonseca ha finalmente sfoderato quella performance di gruppo che i tifosi aspettavano con impazienza.

In questo contesto, tuttavia, uno dei giocatori più attesi, Theo Hernandez, non è riuscito a brillare come di consueto, almeno secondo le pagelle emesse dai principali quotidiani sportivi italiani.

Sufficiente

Il Corriere dello Sport e Tuttosport gli hanno assegnato un 6, evidenziando comunque come la sua prestazione sia stata meno brillante del solito. Il quotidiano piemontese sottolinea come abbia iniziato bene ma abbia finito per calare alla distanza.

Altri pareri

Il Corriere della Sera e La Repubblica seguono la stessa linea, attribuendo al francese un ulteriore 6, criticando una certa apatia e mancanza di voglia di spingere oltre il minimo sindacale.

Theo Hernandez

La stroncatura

La Gazzetta dello Sport lo ha definito il “peggiore in campo” con un severo 5, criticando aspramente la sua esecuzione nei calci piazzati e una mancanza generale di incisività e aggressività in una partita certamente non complicata per i rossoneri. Probabilmente da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più per via delle sue qualità indiscutibili.

Leggi l’articolo completo Il dibattito sulla prestazione di Theo Hernandez contro l’Empoli, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG