Il giornalista Fabio Ravezzani non risparmia critiche verso l’allenatore rossonero nonostante il bel risultato di ieri.

Fabio Ravezzani sul canale YouTube di QSVS commenta la vittoria del Milan sull’Empoli: “Il Milan batte l’Empoli e dimostra di essere forte. Ha bisogno di equilibrio”.

“Quando Fonseca parla di mancanza di tempo cerca solo scuse puerili. Il Milan ha tutte le carte in regola per avere più punti di Lazio, Fiorentina e tante altre. Se Fonseca azzecca alcuni equilibri, il Milan può ambire a un campionato di vertice”.

La mossa vincente

“Basta mettere Musah a destra e tutta la squadra ne trae beneficio. E riuscito anche a miracolare Emerson Royal, autore di una buona prestazione contro l’Empoli. Probabilmente perché si sentiva più coperto e tutelato”.

La bordata

“Fonseca si cerca alibi perché non sa trovare equilibrio. Il fatto grave è che abbiamo dovuto aspettare novembre per vedere che la squadra necessitava di un giocatore fisico sulla fascia come Musah. Ci si è arrivati tardi e il Milan ha perso tanto appuntamenti“.

Paulo Fonseca

Gli obiettivi del Milan

“Il treno Scudetto è ormai perso? Forse si. Ora il Milan è chiamato a fare molto, molto di più. Non c’è da esaltarsi per un 3-0 con l’Empoli. Col Sassuolo in Coppa Italia il Milan ha tutto da perdere. Se credi nello Scudetto, il Milan deve andare a Bergamo e battere l’Atalanta. Quello sarebbe il colpo d’ala. Non è una missione impossibile, ma servirà il migliore attacco”.

Protagonista inatteso

“Emerson Royal ha giocato una buona partita, sembra quasi una bestemmia dirlo, e Reijnders ha trovato maturità e gol”.

Leggi l’articolo completo Milan-Empoli: Fonseca comunque sotto accusa, e quella ‘bestemmia’ su Emerson Royal…, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG