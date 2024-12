Il centrocampista rossonero col nuovo allenatore raramente parte dal primo minuto: questo sta scatenando i rumors di mercato.

Nel mondo del calcio, il mercato di trasferimento è sempre in fermento, e il Milan potrebbe presto ritrovarsi al centro di un’importante trattativa.

Secondo le ultime voci che corrono nel mondo del calciomercato, Ruben Loftus-Cheek potrebbe essere al centro di un’offerta significativa. Le prestazioni non esattamente brillanti dell’inglese in questa stagione hanno aperto la possibilità di una sua partenza.

Indietro nelle gerarchie

L’ex Chelsea non sta vivendo il miglior momento della sua carriera con la maglia del Milan. Dopo una stagione precedente di rilievo, il suo rendimento attuale è stato al di sotto delle aspettative, motivo per cui la sua posizione nella rosa milanista si trova sotto esame.

La richiesta

Il principale club interessato a Loftus-Cheek, secondo do Milan Live, sembra essere l’Al-Nassr, club di rilievo dell’Arabia Saudita con in rosa giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo. Inoltre, l’ex allenatore del Milan Stefano Pioli, sotto la cui guida l’inglese aveva brillato, è attualmente alla guida del club saudita. Questo particolare legame potrebbe favorire la trattativa, rendendo l’Al-Nassr una destinazione plausibile per il centrocampista.

Stefano Pioli

Gli scenari

Quando il Milan ha acquistato Loftus-Cheek dal Chelsea, l’investimento ammontava a 20 milioni di euro. Ora si pensa che i rossoneri possano valutare il calciatore il doppio del prezzo pagato, puntando quindi a una cessione per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Una tale operazione comporterebbe un significativo guadagno per il club rossonero, oltre a offrire la possibilità di reinvestire quei fondi per rinforzare ulteriormente la squadra.

Leggi l’articolo completo Il dilemma di Loftus-Cheek: spunta una nuova pretendente, che farà il Milan?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG