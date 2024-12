Il difensore a costo zero che tanto piace a Marotta

C’è il profilo di un difensore che non viene menzionato spesso tra gli obiettivi delle big pur avendo il contratto in scadenza.

In un momento in cui il calcio italiano e internazionale si trova a far fronte a dinamiche economiche sempre più complesse, la strategia di ottimizzazione delle risorse finanziarie diventa cruciale per la sostenibilità dei club.

In questo contesto, è emblematico il caso dell’Inter, che si appresta a segnare un possibile colpo di mercato a costo zero.

Sostenibilità e competitività

In un periodo in cui il risanamento economico è imperativo, dettato anche dalle direttive del fondo di investimento Oaktree, il club nerazzurro è chiamato a valorizzare il proprio organico con ingaggi mirati e sostenibili. La politica di mercato si orienta dunque verso talenti giovani o calciatori a parametro zero che possono offrire prestazioni immediate senza appesantire le casse del club.

La situazione

Al momento per quel che riguarda il reparto arretrato sono in bilico i due perni centrali Acerbi e De Vrij: il contratto di quest’ultimo è in scadenza ma non è stato ancora deciso chi dei due lascerà Milano.

Stefan De Vrij

L’obiettivo

Come riporta Inter Live Olivier Boscagli, 27 anni, si rivela una figura di particolare interesse per la strategia dell’Inter. Il giocatore, elemento chiave del PSV Eindhoven, si trova in una fase cruciale della sua carriera, con un contratto in scadenza nel giugno del 2025 e prestazioni che lo hanno consolidato come uno dei difensori più affidabili e duttili del campionato olandese.

I prossimi passi

L’Inter sembra pronta a muovere i primi passi concreti verso l’ingaggio di Boscagli già dai primi giorni di gennaio, anticipando eventuali concorrenti. Il francese, valutato circa 30 milioni di euro, potrebbe non solo rivelarsi un rinforzo di spessore per il reparto arretrato nerazzurro, ma rappresenterebbe anche un’affermazione della capacità del club di operare scelte di mercato astute e lungimiranti. Il giocatore ha 27 anni e rientrerebbe ancora nei parametri imposti da Oaktree.

