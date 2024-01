Neil David Dewsnip, direttore sportivo del Playmouth, ha confermato l’offerta della Lazio per Whittaker. Ecco le sue dichiarazioni

Neil David Dewsnip, direttore sportivo del Playmouth, ha confermato l’offerta della Lazio per Whittaker. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ieri abbiamo ricevuto un’offerta ufficiale per Whittaker dalla Lazio. Dopo averne discusso internamente e con i rappresentanti del giocatore, l’offerta è stata respinta. Morgan è molto contento e non è in vendita».

