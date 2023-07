Fergal Harkin, direttore sportivo dello Standard Liegi, ha commentato così l’acquisto di Zinho Vanheusden dall’Inter

Dopo l’annuncio dell’approdo di Zinho Vanheusden dall’Inter allo Standard Liegi, il direttore sportivo del club belga, Fergal Harkin, si è espresso così sul nuovo acquisto.

LE PAROLE –: «Zinho è un grande ragazzo e un vero super talento. Se non fosse stato frenato da diversi infortuni che purtroppo hanno rallentato i suoi progressi, penso che oggi sarebbe uno dei difensori di più alto livello. Ma è ancora giovane, molto motivato e farà di tutto per recuperare il tempo perduto con l’aiuto del club del suo cuore. La sua conoscenza dello Standard, la sua esperienza, la sua leadership e le sue qualità sportive e umane saranno una grande risorsa per il nostro team».

L’articolo Il ds dello Standard Liegi su Vanheusden: «Senza infortuni sarebbe un top» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG