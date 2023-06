L’attaccante bosniaco potrebbe giocare domani la sua ultima partita in maglia nerazzurra anche se per il rinnovo è tutto aperto.

L’Inter già a fine 2022 aveva manifestato la volontà di rinnovare il contratto in scadenza di Edin Dzeko ma poi la stagione densa di impegni ha fatto slittare tutto. Ci sono stati diversi incontri tra le parti che hanno evidenziato distanze soprattutto sulla durata del nuovo contratto: l’Inter offriva un annuale mentre lui chiede un biennale.

Edin Dzeko

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha rivelato che negli ultimi giorni si è fatto sotto il Fenerbahce: “Dzeko-Fenerbahce? Qui addirittura sono convinti che a fine partita rimarrà nel paese e non tornerà in Italia per firmare col club turco, in stile Mourinho. Penso ascolterebbe l’eventuale offerta dell’Inter, poi sicuramente qui lo vogliono, ma vediamo”.

