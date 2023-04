La UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti per i tifosi della Roma nel match di Europa League in Olanda. Ecco perché

La UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti per i tifosi della Roma nel match di Europa League in Olanda. Ecco perché, come spiegato dal comunicato ufficiale del club biancorosso.

COMUNICATO – A seguito della decisione delle autorità italiane di bandire i tifosi del Feyenoord durante la gara di ritorno a Roma, la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti ai tifosi dell’AS Roma per l’andata allo stadio De Kuip. Negli ultimi tempi, ci sono state frequenti consultazioni con l’AS Roma e la UEFA per discutere le opzioni per i quarti di finale di Europa League. Il Feyenoord e il comune di Rotterdam si sono impegnati ad avere tifosi in trasferta presenti e a rendere una bella festa di calcio. Per molto tempo è sembrato uno scenario fattibile avere almeno un numero ridotto di 1200 tifosi in trasferta per andare alle partite, ma alla fine le autorità italiane hanno deciso diversamente, i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma. La UEFA ha annunciato oggi che nessun tifoso italiano è autorizzato a venire a Rotterdam. La vendita dei biglietti per la partita casalinga contro l’AS Roma inizierà più tardi oggi. A causa dell’assenza di tifosi in trasferta, i box (tampone) sulla tribuna Willem van Hanegem e la sezione ospite saranno in vendita anche per i tifosi del Feyenoord.

L’articolo Il Feyenoord negherà la trasferta di Europa League ai tifosi della Roma: il comunicato proviene da Calcio News 24.

