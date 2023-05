Atalanta Juve e un successo, quello bianconero, che ha un’importanza pesantissima nella corsa alla Champions League

Quando si parla della situazione in classifica della Juventus bisogna sempre andarci molto cauti, perchè tra penalizzazioni e deferimenti vari una vera e propria classifica non l’avremo tanto presto. Quello che certo, però, è l’enorme vittoria dei bianconeri al Gewiss Stadium di Bergamo contro un’Atalanta che veniva da tre successi di fila e si candidava a pericoloso avversario per la lotta ad un posto Champions. E i nerazzurri ad un certo punto sembravano anche padroni del gioco contro una squadra, quella di Allegri, che faticava a venire fuori, prima che Iling decidesse di mettersi in proprio con un’autentica giocata da campione che ha portato al suo primo gol in Serie A. Il giovane guida la riscossa dei compagni, che da lì in poi alzeranno il muro davanti a Szczesny, mai veramente impegnato nei secondi 45 minuti se non per un tiro di Koopmeiners tanto potente quanto comunque centrale.

Da far stropicciare gli occhi è poi la rete del 2-0, un contropiede fulmineo, uno di quelli che Allegri invocava da tanto tempo e che Chiesa, finalmente, è riuscito a portare a termine con quell’assist per Dusan Vlahovic che ha scaricato sotto la traversa quella rabbia e quella frustrazione accumulate per gli orribili cori piovuti dalla curva atalantina. Per condannare certi disgustosi episodi non basterebbe una giornata intera, mentre si può impiegare di meno per elogiare la portata di questo 2-0 che sa di Champions. Il sorpasso alla Lazio è stato effettuato e a quattro giornate dal termine, con uno scontro diretto con il Milan in casa, il destino è nelle mani della Signora (sempre in attesa delle nuove mosse di Chinè). Allegri frena ancora, affermando che a 4 gare dal termine è ancora tutto aperto e ha anche ragione, ma Max stesso sa che ormai è tutto nelle sue mani e che per occasioni così non ci sarà più spazio.

