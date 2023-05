Cosa si può salvare nella stagione della Juve, ormai senza più obiettivi, dopo l’eliminazione in semifinale di Europa League?

Alla fine è arrivata quell’eliminazione che in tanti, nell’ambiente Juve, temevano. Il Siviglia si è dimostrato squadra più esperta in campo europeo, venendo si graziata in qualche occasione di troppo che i bianconeri hanno sciupato malamente, ma allo stesso tempo non abbassando mai la testa dopo lo svantaggio, amministrando successivamente il decisivo 2-1 di Lamela. Un ko che significa la seconda stagione di fila senza alcun trofeo in bacheca, per un Allegri bis che continua a deludere. Nell’estate del 2021, con il ritorno alla base di Max, ci si aspettava tutt’altro tipo di Juve a questo punto, ma i fatti parlano di un’annata con un’eliminazione in Champions ai gironi, con una lotta Scudetto in cui mai Vlahovic e compagni sono entrati (penalizzazione o meno) e di una Coppa Italia dove l’undici juventino ha praticamente riunciato a giocare il ritorno di San Siro.

In molti hanno evidenziato come, in campo a Siviglia, ci fossero diversi giocatori provenienti dal vivaio, esaltando il percorso di crescita dei giovani. Ed in parte qualcosa si è visto dai meno esperti sulla carta, gettati però nella mischia solamente in momenti di vera disperazione (assenze di titolari o partite compromesse come a Lisbona con il Benfica), mentre alcuni leader hanno tradito nei momenti decisivi, basti pensare a Di Maria ieri sera o a capitan Bonucci e Alex Sandro, tutt’altro che perfetti all’andata. L’idea di una rifondazione, di una ventata di aria fresca, si sta facendo sempre più grande nella testa di tutti, ma prima c’è da chiudere un campionato al secondo posto per centrare, almeno sul campo, la zona Champions. Che potrebbe non bastare a salvare il posto di Massimiliano Allegri, ma se i risultati, che sono sempre stati l’unica cosa che contavano, sono questi…

The post IL FOCUS – C’è qualcosa da salvare nella stagione della Juve dopo Siviglia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG