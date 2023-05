Nella corrida di #SevillaFCJuventus dove nascondono i palloni esce la #Juventus, peccato, dispiace. Male #Chiesa e per me #Szczesny sul 1 gol.Molti dubbi sulla formazione iniziale. #DiMaria non lo avrei sostituito. Manca espulsione su #Fagioli

— Paolo Paganini (@PaPaganini) May 18, 2023