Erroracci in serie di Massa e del Var e una brutta Juve pareggia tra le polemiche a Marassi contro il Genoa – FOCUS

Avremmo potuto ritrovarci qui a parlare di una brutta Juve che, al cospetto di un Genoa sicuramente più voglioso e cattivo, compie un mezzo passo falso a Marassi e può vedere così l’Inter allontanarsi prima di Natale. Ma analizzando il match di Genova non si può non parlare dei clamorosi errori di Massa e del Var, il cui protocollo, francamente, è sempre più difficile da capire dopo ogni giornata e ogni uscita del designatore Rocchi. Clamoroso l’abbaglio generale sul mani in area di Bani, che compie un movimento innaturale con il braccio e colpisce il pallone con un bagher degno del miglior Zaytsev. E se Massa continua a non vedere falli dopo quanto accaduto al Maradona, quello che ci si chiede è cosa stessero revisionando in quel di Lissone visto che dopo neanche pochi secondi il gioco è stato lasciato riprendere.

Altrettanto clamoroso è poi il mancato rosso per Malinovskyi per il bruttissimo fallo ai danni di Yildiz che, per sua fortuna, era in volo con quella gamba che, in caso contrario, avrebbe rischiato seriamente di spezzarsi. Un giallo, quello sventolato in faccia all’ucraino, che sarebbe dovuto arrivare molto prima, ma che è giunto invece solamente al momento dell’unico intervento in cui avrebbe meritato qualcosa di più. Allegri, come suo solito, nel post-partita ha preferito non alimentare le polemiche, dichiarando a sorpresa come la direzione arbitrale sia stata più che sufficiente a suo dire. Ma dopo gli ennesimi errori da matita blu ai danni della Juventus si potrebbe anche osare qualcosa in più, considerando anche come certi avversari, invece, non si facciano problemi a sollevare polveroni per episodi meno gravi di questo. E intanto due punti, che a fine stagione potrebbero fare la differenza, se ne sono andati via così.

