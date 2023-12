Moviola Genoa Juve, per Gazzetta Massa è appena insufficiente: 5.5… «Ci stava il rigore». L’analisi degli episodi arbitrali

È soltanto appena insufficiente la direzione di gara dell’arbitro Massa e della sua squadra in Genoa-Juve: almeno secondo La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 5.5 in pagella.

L’analisi degli episodi: «Proteste genoane al 23’, con Vasquez che cade in area dopo un incrocio con Cambiaso. Giusto però lasciare correre. Netto invece al 27’ il rigore per la Juve sull’errore di Badelj che libera Chiesa, atterrato in uscita da Martinez. Proteste Juve al 53’ con Bani che sul cross di Cambiaso tocca la palla col braccio sinistro, largo, prima dell’intervento di Martinez. Ci stava il rigore, ma il Var non chiama Massa. Match corretto, tanto che il primo cartellino arriva al 61’ per un fallo di Danilo su Ekuban, bravo a rubare il tempo al brasiliano. Al 70’ tocca a McKennie, ammonito per proteste dopo un fischio dubbio perché, in rincorsa su Frendrup, sembra colpire prima il pallone. Un minuto dopo, sanzionato Milik per un tocco da dietro su Malinovskyi. Gialli giusti a Badelj, che stende Bremer, e a Malinovskyi, che al 90’ rischia grosso perché l’entrata su Yildiz col piede a martello poteva essere da rosso»

The post Moviola Genoa-Juve, per Gazzetta Massa è appena insufficiente: 5.5… «Ci stava il rigore» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG