Allegri questa volta non ci sta. È successo dopo Genoa-Juve: strappo alla regola… Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero

Questa volta Massimiliano Allegri non ha potuto soprassedere su quanto accaduto in Genoa-Juve da un punto di vista arbitrale. Il tecnico bianconero – che solitamente non parla mai di arbitri dopo le partite – era molto arrabbiato durante il match (ammonito) e ha detto la sua, se pur in maniera pacata e senza attaccare direttamente Massa. Le sue parole a DAZN.

ERRORI DI MASSA – «Massa ha arbitrato una buona partita. Sono molto contento, poi non do mai giudizi perchè non fa parte del mio lavoro. Ci sono episodi che vengono valutati dal Var in un modo o in un altro. Su quello è difficile avere una linea guida unica, l’episodio è soggettivo. Sei o sette anni fa dissi sull’episodio Var in Atalanta-Juve che se entriamo nelle robe soggettive è un problema. Gli arbitri sono bravi, ma le polemiche vengono fuori per forza. Non voglio parlare di questo, è normale non ci sia uniformità. Sono casi soggettivi, robe vecchie e io modestamente un po’ di anni fa l’ho detto. Ci sono falli e robe soggettive, è normale che poi a fine partita dovremmo polemizzare. Gli arbitri vanno lasciati arbitrare».

