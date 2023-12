Juventus, la rabbia dei tifosi non è sbollita: «Massa top player Inter, porta più punti di Thuram; Ferrero ora chiami Rocchi». Le reazioni social

Sono furiosi i tifosi della Juventus anche all’indomani della gara del Genoa. Sui social dilaga il malessere nei confronti dell’arbitraggio di Massa, specialmente per il rigore non concesso per evidente mano di Bani. E a molti tornano a mente gli episodi pro Inter nella gara contro il Napoli con lo stesso direttore di gara.

Quindi adesso funziona che #Ferrero può telefonare al designatore AIA per non far arbitrare più la #Juventus da #Massa. Giusto? #GenoaJuventus — Daniele De Felice (@DanieleBibo) December 16, 2023

Massa che aveva gia' fatto errori in Napoli-Inter e' stato designato da Rocchi per Genoa-Juve ed ha dimostrato senza mezze misure la sua appartenenza al mondo neroazzurro. In tanti in troppi ,oggi, chiedono del perche' non abbia fischiato rigore per il tocco di mani di Bani . pic.twitter.com/t4K9N644gt — Boboj29 (@Boboj29) December 16, 2023

BuongiorNO e non buongiorno perché respiro la stessa aria di Massa pic.twitter.com/kuaoZtIQB5 — Giorgia (@GiorgiaJG) December 16, 2023

Per ora il top player di questo campionato non mi pare né Barella, né Lautaro, né Thuram. L’uomo che ha portato più punti è Massa. Chiaramente l’ha fatto in buonafede, magari con qualche svista.

Complimenti all’inter per la seconda stella, meritata, come del resto tanti altri… — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) December 16, 2023

Rigore non concesso, graziato Malinovskyi dopo che ha tentato di interrompere anzitempo la carriera di Yildiz, concessi solo tre minuti di recupero nonostante OTTO sostituzioni. Tutto questo ha un nome e un cognome: Davide Massa pic.twitter.com/iGYSLBNFSa — The King Ferrero (@accountparodia) December 15, 2023

