Allegri sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione?

Al momento è difficile stabilirlo con assoluta certezza. La sensazione è che si vada nella direzione della riconferma, ma anche in società non c’è una volontà univoca, al netto delle conferme pubbliche. Per il futuro di Allegri sarà decisivo il prossimo confronto con la proprietà.

Ci sono frizioni interne alla Juventus?

Sì, acuite negli ultimi mesi. In particolare c’è un fronte Allegri contrapposto a quello Calvo. Nulla di insanabile, ma l’allenatore lamenta di essere stato lasciato troppo solo, e di non aver avuto voce in capitolo nella scelta di Giuntoli. Mentre il responsabile dell’area sportiva non ha gradito alcune uscite di Max (in particolare quella più recente «Se volevo vincere andavo altrove») e alcune batoste in campo

Chi prenderà la decisione ultima su Allegri?

La decisione sarà presa da John Elkann, il contratto in essere fino al 2025 a 7,5 milioni netti a stagione peserà più delle motivazioni tecniche sul futuro della panchina bianconera

È in programma un incontro tra Allegri e la società?

Al momento non c’è una data fissata, ma in queste settimane ci sarà un confronto per chiarire definitivamente la posizione futura di Allegri

Ci sono giocatori che si augurano un cambio in panchina

Come in ogni squadra ci sono giocatori che per motivi tattici o personali preferirebbero un nuovo allenatore per la nuova stagione. I meno valorizzati da Allegri in questa stagione sono stati Kostic, Chiesa e Vlahovic, non è un caso che gli ultimi due siano già sul mercato. Allenatore e tifosi avevano altre aspettative su Paredes, il centrocampista ha fatto ben poco per meritarsi un’eventuale riconferma.

Se Allegri dovesse salutare, chi sarebbe l’eventuale sostituto?

Al momento in pole c’è Tudor, già sondato dalla dirigenza. Thiago Motta resta al Bologna, Paulo Sousa è ad un passo dal rinnovo con la Salernitana. Impossibili ora come ora per questioni di ingaggio Conte e Zidane, defilati Italiano e Gattuso

Il futuro di Giuntoli è legato al destino di Allegri?

No, al momento è vincolato esclusivamente a De Laurentiis che non vuole liberarlo per andare a Torino. L’accordo di massima Giuntoli – Juventus c’è, nel frattempo il club bianconero ha promosso Manna nel ruolo di ds, al più tardi Giuntoli arriverà la prossima estate

Chi avrà potere decisionale sul prossimo mercato estivo della Juventus?

Sicuramente Allegri, che nelle ultime settimane ha già iniziato a lavorare per pianificare la prossima stagione. Il ruolo centrale sarà quello di Calvo che dovrà gestire l’intera area sportiva con Manna al momento primo riferimento sul mercato. Con Scanavino e Ferrero sempre in prima linea, a diretto riporto di John Elkann.

