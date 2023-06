Mendilibar rinnova col Siviglia, UFFICIALE: ha eliminato la Juve e vinto l’Europa League in questa stagione

José Luis Mendilibar allenerà ancora il Siviglia. Dopo aver vinto l’Europa League, eliminando la Juve in semifinale, il tecnico ha rinnovato per un’altra stagione. Di seguito riportato il comunicato del club spagnolo.

COMUNICATO – «Il vicepresidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha annunciato martedì a Deportes Cope Sevilla il rinnovo, per una stagione, di José Luis Mendilibar sulla panchina del Sevilla FC. L’allenatore, arrivato nel club il 21 marzo con la missione di mantenere la squadra in Liga, non solo ha raggiunto il suo obiettivo con una certa facilità, ma è anche riuscito a superare due qualificazioni di UEFA Europa League, niente di meno che contro Manchester United e Juventus, per finire per sollevare la settima UEL del club pochi giorni fa a Budapest. Nella sua carriera di soli due mesi e mezzo a Nervión, il bilancio dell’allenatore di Zaldivar è di otto vittorie, sei pareggi e tre sconfitte».

