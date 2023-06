Pfattner vince l’eBay Values Award di maggio: premiata la giocatrice della Juventus Women dopo la finale Primavera con la Roma

Come riferito dalla FIGC, Elisa Pfattner si è aggiudicata l’edizione di maggio del premio eBay Values Award. Il gesto della giocatrice della Juventus Women spiegato nel comunicato ufficiale.

COMUNICATO – «Una semifinale è un momento da dentro o fuori. È un bivio che separa nettamente il destino di due squadre, un treno dal quale c’è chi scende e c’è chi rimane a bordo. “Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà”, cantava Arisa in una delle sue celebri canzoni ma la verità è che in questa circostanza – nonostante qualcuno sia sceso alla fermata e qualcun’altra abbia proseguito verso la finale – ci sono stati solo vincitori. La seconda partita della Final Four del Campionato Primavera 1 tra Juventus e Inter è appena terminata, l’Inter ha perso 3 a 1, e il terzo gol della Juventus è arrivato proprio nei secondi finali di gara, anche a causa di un errore evidente del capitano nerazzurro, Sara Zappettini, che per questo motivo scoppia in lacrime. Elisa Pfattner, giovanissima giocatrice della Juventus e delle nazionali giovanili azzurre, già dalla scorsa stagione aggregata in pianta stabile con la prima squadra, le corre subito incontro per abbracciarla e consolarla: un atteggiamento che in ambito calcistico fa purtroppo ancora notizia e che ha consentito alla 19enne di vincere l’edizione di maggio dell’eBay Values Award, il riconoscimento assegnato mensilmente alla calciatrice che si è distinta per il suo comportamento, dentro e fuori dal campo. Agli occhi di molti un abbraccio potrà sembrare un gesto banale e ordinario, ma questo portava con sé una carica di sincerità ed empatia tali da meritare qualche minuto della nostra attenzione per osservarlo. Uno slancio intenso e condito da parole di conforto, tanto che il viso di Zappettini in un attimo passa dal pianto al riso. Un momento molto forte dal punto di vista emotivo, tanto che la clip del gesto, subito sottolineato dal telecronista, diventa immediatamente virale sul profilo Instagram della Divisione Calcio Femminile (circa 300 mila visualizzazioni al momento, oltre 10.000 like, il contenuto dal maggiore engagement nella storia del profilo Ig della Divisione). Un abbraccio per nulla banale, vista la rivalità sportiva tra i colori bianconeri e quelli nerazzurri, proprio per questo accompagnato da una marea di commenti social che sottolineano proprio la sportività dell’episodio. Il gesto incarna i valori del fair play e dell’amicizia. L’eBay Values Award metterà a disposizione delle vincitrici dei percorsi formativi organizzati da SDA Bocconi School of Management di Milano e dal prof. Dino Ruta, Direttore Sport Knowledge Center. Per ciascuna calciatrice che riceverà il riconoscimento, il percorso si articolerà in tre momenti fondamentali: una sessione di coaching individuale, un programma online on demand di “Personal Branding” con supporto all’apprendimento dedicato, e un workshop intensivo in presenza, al fine di costruire un percorso di sviluppo professionale di valore per ogni ragazza, sul rettangolo di gioco e non solo».

