Il Milan si trova sotto i riflettori non solo per i risultati ma anche per le voci di mercato che riguardano alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. In particolare, la situazione che coinvolge Theo Hernandez e Rafael Leao ha destato interesse e preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, alimentando discussioni che vanno ben oltre le dinamiche interne al club.

Fondamenta di una polemica

Con soli 2 punti ottenuti nelle prime 3 partite del campionato e una difesa che sembra concedere troppo agli avversari, si alzano le critiche e l’insoddisfazione. Il tecnico Paulo Fonseca e il difensore Pavlovic non nascondono la loro preoccupazione per una squadra che incassa goal con una certa regolarità, evidenziando una vulnerabilità che ha bisogno di rapida attenzione.

Rafael Leao e Theo Hernandez

La questione Theo Hernandez

Theo Hernandez, uno dei giocatori chiave nella formazione rossonera, è stato recentemente al centro di polemiche legate a una presunta mancanza di impegno. Il suo ritardo nel raggiungere una condizione ottimale, dovuto in parte al suo rientro post-Europeo, le prestazioni deludenti e la scena del cooling break, hanno sollevato dubbi sulla sua permanenza nel club. Le voci di un suo possibile ritorno al Real Madrid, da cui il Milan lo aveva acquistato 5 anni fa, aggiungono ulteriore incertezza sul suo futuro.

Orizzonti di mercato

Il mercato non dorme mai, e il nome di Theo Hernandez viene accostato nuovamente al Real Madrid, come riporta El Gol Digital. La mancanza di un nuovo accordo di rinnovo, con il contratto del francese in scadenza nel 2026, mette il Milan in una posizione delicata, esponendolo al rischio di perdere uno dei suoi pezzi più pregiati a fronte di una trattativa non risolta. Il Real Madrid potrebbe sferrare un assalto già a gennaio malgrado la preferenza iniziale per Alphonso Davies.

