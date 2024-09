I catalani non hanno per nulla accantonato il sogno di portare in Spagna il portoghese: i rossoneri aspettano un’offerta.

Rafael Leao sta facendo parlare molto di sé dopo una partenza stagionale turbolenta sia per il club che a livello personale: il portoghese si ritrova ora al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro professionale.

Prestazioni in bilico

Nonostante il talento indiscusso, Rafael Leao sta vivendo un periodo di alti e bassi con la maglia del Milan. Il numero 10 ha mostrato lampi della sua qualità con 1 goal e 1 assist in questo avvio di Serie A, ma ciò non basta a placare le critiche. La recente esclusione dall’11 titolare da parte dell’allenatore Fonseca, nella partita contro la Lazio, insieme all’episodio del cooling break evidenzia un clima di crescente tensione intorno alla sua figura.

Rafael Leao

In bilico

Il Barcellona non smette di ammirarlo e si parla di una possibile offerta in vista della prossima stagione. Si apre così un dibattito su quale potrebbe essere la strada migliore per il giocatore e per il club rossonero, in un mercato che potrebbe vedere l’attaccante portoghese al centro di importanti trattative.

Il punto di vista dei tifosi

Di fronte a questa situazione di incertezza, è stato realizzato un sondaggio tra i follower della pagina della redazione di Calciomercato.it su X, per capire le preferenze in termini di potenziale scambio con il Barcellona. La maggior parte degli intervistati, il 34,6%, ritiene che Ferran Torres, esterno spagnolo con 7 goal all’attivo nell’ultima Liga, rappresenterebbe la contropartita ideale in un ipotetico affare tra i due club. A seguire, con il 30,8% delle preferenze, si colloca Raphinha; de Jong e Araujo sono rispettivamente terzo e quarto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG