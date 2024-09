Il centrocampista italiano ha fatto gran parte della trafila nel settore giovanile rossonero ma poi è stato lasciato andare forse a cuor leggero.

Nel mondo del calcio, talvolta, talenti nascosti emergono inaspettatamente, conquistando la scena dopo essere rimasti per troppo tempo nell’ombra. Marco Brescianini, ex centrocampista del Milan, rappresenta uno di questi casi emblematici.

La svolta

Autore di un’ascesa straordinaria, Marco Brescianini ha catturato l’attenzione del mondo calcistico dopo un percorso non privo di ostacoli. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, non ha immediatamente trovato spazio nel club rossonero, venendo ceduto in prestito più volte. La svolta è arrivata dopo la permanenza al Cosenza.

L’esplosione

La sua trasformazione è divenuta evidente durante il suo periodo al Frosinone. Sotto la guida di mister Di Francesco, Brescianini è fiorito, esprimendo al meglio le sue qualità tecniche e tattiche. Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha notato come il centrocampista sia stato un po’ trascurato dai grandi club, in particolare dal Milan, nonostante le sue indubbie capacità. È interessante notare come il Milan abbia mantenuto un interesse economico nel giocatore, detenendo il 50% sulla futura rivendita, a conferma del potenziale non completamente esplorato.

In nazionale

La versatilità è una delle caratteristiche che rendono Brescianini così prezioso. La sua capacità di adattarsi a più ruoli sul campo, unita a un’intelligenza tattica e a una solida educazione, lo rende un elemento desiderabile per qualsiasi squadra. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’interesse dell’Atalanta che, al termine di un’asta estiva col Napoli, è riuscita ad assicurarselo. L’ex Milan ha fatto benissimo in queste prime giornate di campionato in maglia nerazzurra tanto da meritarsi la convocazione nella nazionale italiana.

