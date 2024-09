Secondo Calcio e Finanza, al netto dell’ultimo calciomercato, il valore della rosa rossonera è aumentato. Il dato in rapporto a Juventus e Inter

In un mondo del calcio sempre più influenzato dalla forza economica e dalla capacità di gestire le finanze, il Milan si trova ad affrontare sfide e opportunità nel calciomercato estivo. Nonostante un periodo contrassegnato da alti e bassi, la squadra rossonera dimostra una resilienza non solo sul campo ma anche nelle strategie di mercato, che conducono a un aumento sostanziale del valore della sua rosa.

Crescita economica in casa Milan

Il Milan, una delle squadre più glorificate del calcio italiano, non smette di crescere economicamente anche durante tempi turbolenti. La chiusura del calciomercato estivo ha segnato un importante sviluppo per i rossoneri, che hanno visto il valore della loro squadra aumentare significativamente rispetto alla stagione precedente. Con un incremento di 20 milioni di euro, circa il 12,9% in più, la rosa del Milan ora vale 175,1 milioni di euro, contro i 155,2 milioni della stagione 2023/24. Questo sviluppo dimostra la capacità della dirigenza di mantenere un approccio equilibrato tra le esigenze tecniche e quelle finanziarie, nonostante il difficile contesto economico generale.

Un calciomercato dinamico

Durante l’ultimo calciomercato, il Milan ha salutato 12 giocatori tra cessioni definitive, scadenze di contratto e prestiti. Tra questi, alcuni nomi di rilievo come Mattia Caldara, Olivier Giroud e Simon Kjaer hanno lasciato vuoti significativi sia in campo che nei conti del club. Nonostante la partenza di queste figure chiave, che ha incluso il difensore italiano con un impatto economico di oltre 9 milioni di euro, il Milan ha saputo reagire efficacemente, garantendo non solo sostituzioni adeguate ma anche un miglioramento del valore complessivo della squadra.

Posizione nel panorama italiano

Nonostante i progressi, il percorso del Milan verso la vetta dell’economia calcistica italiana incontra ancora degli ostacoli. La squadra si posiziona dietro a rivali storici come l’Inter e la Juventus nella classifica del valore delle rose, con una differenza rispettivamente di circa 25 milioni di euro e 50 milioni di euro. Questi dati non fanno che sottolineare l’importanza di continuare a investire e a migliorare, non solo per competere al meglio sul campo ma anche per consolidare la propria posizione nel contesto economico del calcio italiano e internazionale.

Concludendo, la crescita del valore della rosa del Milan rappresenta una notizia positiva non solo per la squadra ma anche per i suoi tifosi, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il club continua a lavorare con impegno e visione per il futuro. La strada per raggiungere e superare i rivali è ancora lunga, ma i segnali di un impegno serio e mirato sono evidenti e promettono sviluppi interessanti per le prossime stagioni.

