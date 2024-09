La Lega Serie A ha reso ufficiali gli orari delle prossime partite di campionato: ecco quando giocheranno i rossoneri.

Il calendario della Serie A per il Milan nelle prossime sfide promette emozioni forti e confronti da non perdere per gli appassionati del calcio italiano.

Un calendario fitto di appuntamenti

Il derby attesissimo contro l’Inter si gioca la sera di domenica 22 settembre 2024. Questo incontro, programmato per le 20:45 e trasmesso su DAZN, segna uno dei momenti più caldi del campionato, con una rivalità secolare che si rinnova.

Le sfide successive

Segue, il 27 settembre, la sfida casalinga del Milan contro il Lecce, con calcio d’inizio previsto per le 20:45. Altri incontri di rilievo comprendono la gara esterna contro la Fiorentina il 6 ottobre, quella casalinga contro l’Udinese il 19 ottobre, e un consecutivo avvincente weekend con partite contro Bologna, Napoli e Monza, dimostrando un ottobre carico di impegni importanti per il diavolo.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

I big match

Particolarmente degne di nota sono le partite contro Napoli e Juventus, rispettivamente fissate per il 29 ottobre e il 23 novembre, entrambe in programma alle 20:45.

Il calendario dei rossoneri nel dettaglio

5ª giornata: Inter-Milan, domenica 22 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata: Milan-Lecce, venerdì 27 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

7ª giornata: Fiorentina-Milan, domenica 6 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

8ª giornata: Milan-Udinese, sabato 19 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

9ª giornata: Bologna-Milan, sabato 26 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

10ª giornata: Milan-Napoli, martedì 29 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

11ª giornata: Monza-Milan, sabato 2 novembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

12ª giornata: Cagliari-Milan, sabato 9 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)

13ª giornata: Milan-Juventus, sabato 23 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)

