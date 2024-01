Il noto giornalista Massimo Caputo ha parlato della lotta Scudetto, ecco il suo chiaro pensiero sulla sfida tra Inter e Juventus

Torna il campionato e come di consueto ri-torna anche nel vivo la lotta Scudetto. Quest’oggi il giornalista Massimo Caputo ha parlato così della sfida a distanza tra l’Inter di Inzaghi e la Juventus di Allegri.

SCUDETTO – «Inzaghi deve vincere lo Scudetto. Non si può giocare a nascondino, tutti dicono che la squadra è la più forte e completa. E’ un triennio di lavoro e in un campionato dove ha un’unica antagonista ma con tutto il rispetto per la Juventus è chiamata a vincere il campionato».

