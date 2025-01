Il giornalista mette in guardia l’Inter: c’è un problema gigantesco

Il giornalista Fernando Siani ha sottolineato come in realtà i risultati dei nerazzurri non dicono tutto sulla stagione della squadra.

In un mondo del calcio in continua evoluzione, la sessione di mercato di gennaio diventa un cruciale punto di svolta per le squadre che aspirano a consolidare le proprie ambizioni stagionali. L’Inter si ritrova di fronte ad un bivio strategico: rafforzare la rosa ora o proseguire con le risorse attuali? Fernando Siani a Cronache di Spogliatoio, ha espresso il suo parere.

La necessità

Contrariamente a quanto potrebbe suggerire una posizione di vertice in classifica, l’Inter è squadra che vive un momento di tensione e incertezza. Diversi fattori alimentano questa percezione, a partire da una certa preoccupazione per la profondità della rosa, soprattutto alla luce degli infortuni, un fenomeno purtroppo inevitabile nel corso di una stagione impegnativa. Il caso di Asllani, talento emergente che sembra aver perso fiducia sotto la pressione dei tifosi che abitualmente assistono alle partite nello stadio San Siro, emblematico delle difficoltà che i giovani possono incontrare in ambienti così competitivi.

L’allarme

Lo stato delle riserve è ulteriormente preoccupante, soprattutto nel reparto offensivo dove, ad eccezione di un timidissimo contributo di Correa, si registra una sostanziale assenza di gol dalle cosiddette seconde linee. Queste difficoltà si aggravano con le voci di mercato riguardanti Frattesi, evidenziando un malcontento che, storicamente, si conclude raramente con situazioni vantaggiose per la squadra detentrice.

Il consiglio

Di fronte a questo panorama, Siani sottolinea l’importanza per l’Inter di agire con decisione già in questo mercato di gennaio, seguendo l’esempio di altre big italiane e internazionali. La strategia suggerita non è tanto quella di puntare su giovani promesse, quanto di orientarsi verso giocatori già affermati nel campionato, che possano garantire un impatto immediato e tangibile. La sessione invernale di trasferimenti è vista come un’opportunità imperdibile per evitare complicazioni future, sino alla conclusione del campionato a luglio. Tuttavia, difficilmente l’Inter scenderà in campo prepotentemente nella sessione invernale.

