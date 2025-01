Caso Frattesi: la mossa inaspettata dell’Inter

Continua la saga del mercato che riguarda il centrocampista nerazzurro voglioso di giocare nella capitale.

Nel cuore pulsante del calciomercato estivo, si staglia una questione non ancora risolta che tiene con il fiato sospeso i tifosi della Roma e dell’Inter: il futuro di Davide Frattesi.

Il giovane centrocampista, attualmente sotto contratto con l’Inter, sembra avere le idee chiare sul suo prossimo passo in carriera, preferendo indossare la maglia giallorossa. Tuttavia, il trasferimento è tutt’altro che semplice, incappando in una serie di intoppi burocratici e finanziari che complicano la situazione.

Il desiderio

Davide Frattesi appare determinato a vestire i colori della Roma, una scelta dettata probabilmente non solo da considerazioni professionali ma anche dal forte legame con la squadra in cui ha svolto i suoi primi passi da calciatore. Nonostante questa chiara volontà, la Roma non ha ancora formulato un’offerta concreta all’Inter e questo sta producendo una situazione di stallo.

Il nodo economico

L’Inter ha valutato il centrocampista 80 milioni per le squadre in lotta per lo Scudetto come il Napoli. Per i giallorossi il prezzo ammonta a poco più della metà, ma, nonostante ciò, devono ancora soddisfare questa richiesta, trovandosi di fronte a due principali ostacoli: la necessità di racimolare fondi attraverso la cessione di alcuni giocatori e le perplessità legate all’investimento considerevole necessario per l’acquisto.

La decisione dell’Inter

Il club nerazzurro, dapprima molto restio a privarsi di qualsiasi elemento della prima squadra, specie in questo momento di coperta corta a centrocampo, come riporta La Repubblica, pare ora aver mostrato apertura verso la vendita dell’ex Sassuolo. Palla quindi alla Roma.

