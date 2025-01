Inter: non solo brutte notizie dall’allenamento di oggi, il punto

I nerazzurri continuano la preparazione del match di domenica sera: c’è da riprendere la rincorsa al Napoli capolista.

In un periodo cruciale della stagione, dove ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa al titolo o per un posto nelle competizioni europee, l’Inter si avvicina alla partita contro l’Empoli con alcuni aggiornamenti significativi riguardanti le condizioni dei suoi giocatori.

I tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio attendono con ansia notizie sui recuperi, consci del fatto che la forma fisica dei calciatori può inclinare la bilancia a favore o contro la propria squadra in momenti così delicati. Sky Sport ha aggiornato la situazione dopo la seduta di allenamento odierna.

In dubbio

Un altro nome che colpisce nell’elenco degli aggiornamenti è quello di Frattesi. Il centrocampista, al centro di discussioni legate al mercato, ha affrontato di recente degli accertamenti a seguito di problemi muscolari. Fortunatamente per lui e per la squadra, gli esami hanno escluso lesioni, parlando soltanto di un affaticamento muscolare. Ciò lascia aperta la possibilità di una sua convocazione per la prossima partita, un fatto che potrebbe apportare una ventata di freschezza al centrocampo interista.

Assenze confermate

Dall’altro lato, la lista degli infortunati dell’Inter comprende ancora Correa, che continua a seguire un programma di lavoro personalizzato e non sarà disponibile per l’imminente sfida contro l’Empoli. Anche Calhanoglu e Bisseck rimangono ai box, con previsioni che li vedono rientrare solo verso fine gennaio, forse giusto in tempo per incontri cruciali come quello contro il Monaco in Champions League o il derby contro il Milan.

Situazione infortunati

Acerbi è rientrato in gruppo dopo essere stato fermo dal lo scorso novembre a causa di un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. La sua presenza arriva in un momento in cui la difesa dell’Inter, a causa delle numerose assenze, ha dovuto affrontare un carico di lavoro particolarmente gravoso. La sua esperienza e la sua solidità potrebbero quindi rappresentare un vero e proprio toccasana per la retroguardia nerazzurra: sarà convocato.

