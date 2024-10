Il terzino sinistro francese salterà le prossime due partite di campionato per squalifica ed i rossoneri non hanno un vero e proprio suo vice. In un contesto sportivo in continuo cambiamento dove ogni partita può fare la differenza per le ambizioni di una squadra, l’assenza di un giocatore chiave può rappresentare una sfida significativa. Questo è il caso del Milan, che si trova a fare i conti con la mancanza di Theo Hernandez per le prossime 2 sfide di campionato contro Udinese e Bologna. Fonseca si trova davanti ad una scelta difficile per colmare questa importante lacuna nella formazione rossonera. L’importanza del francese Theo Hernandez, nonostante stia attraversando un brutto inizio di campionato, è un pilastro fondamentale per il Milan, non solo per le sue qualità difensive, ma soprattutto per il contributo offensivo che è in grado di fornire partendo dal lato sinistro. La sua assenza nelle due prossime partite […]

Leggi l’articolo completo Il grande dubbio di Fonseca: 3 opzioni per la sostituzione di Theo Hernandez, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG