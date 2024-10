Il terzino sinistro francese non sta attraversando un momento esaltante, cosa che ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri. Nel vibrante mondo del calcio professionistico, il futuro di un calciatore può trasformarsi rapidamente in un tema di fervente discussione sia tra i fan che nei circoli interni dei club. Questo è il caso di Theo Hernandez, il cui percorso al Milan si trova ora in una fase di incertezza. Le recenti prestazioni, combinate con la situazione contrattuale, sollevano interrogativi su cosa riserverà il futuro per il difensore francese. Aggiungendo un ulteriore elemento di suspense alla vicenda, il Milan sta valutando delle alternative sul mercato per il suo ruolo. Giallo rinnovo Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, sia il Milan che il giocatore hanno mostrato interesse nel proseguire la loro collaborazione, al netto di qualche dichiarazione estiva che lasciava qualche dubbio. Gli scenari Tuttavia, il rendimento di Theo […]

