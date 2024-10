L’attaccante esterno portoghese è stato protagonista in positivo con la maglia della squadra del suo paese. Il campionato è fermo e quindi al Milan ed ai suoi tifosi non resta che aspettare notizie provenienti dal resto del mondo sulle imprese dei loro beniamini. Se oltre oceano Pulisic e Musah hanno portato alla vittoria gli Stati Uniti, più vicino a noi ha brillato anche un altro rossonero. Nel match valido per la Nations League, che ha visto il Portogallo imporsi con autorità sulla Polonia con un punteggio di 3-1, protagonista indiscusso è stato Rafael Leao. Una prestazione da incorniciare Il numero 10 del Milan ha offerto ai tifosi portoghesi di solito non abituati a grandi gesta da parte sua una dimostrazione magistrale di tecnica e velocità. Il suo dinamismo e le sue accelerazioni hanno messo a dura prova la retroguardia polacca, incapace di contenere la sua verve. Lo zampino sulla rete […]

