Dopo il pareggio molto deludente di ieri tra rossoneri e bianconeri, l’occhio della critica si focalizza anche sull’attaccante esterno portoghese.

Nel mondo del calcio, le aspettative intorno ai talenti emergenti possono raggiungere rapidamente vette enormi, esercitando una pressione incredibile sui giocatori.

Rafael Leao del Milan, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico internazionale, si trova esattamente in questa situazione.

L’attesa

Il portoghese era reduce da grandissime prestazioni contro Real Madrid, Cagliari e durante le recenti apparizioni con il Portogallo; ieri perciò ci si attende grandi cose anche contro la Vecchia Signora. Nonostante ciò, il risultato è stato una prestazione che molti hanno giudicato deludente, con il giocatore che sembrava perdere la sua brillantezza proprio sul palcoscenico dove ci si aspettava splendesse di più.

Il sostegno

Le premesse per fare bene anche ieri c’erano tutte, lo stesso Zlatan Ibrahimovic prima della gara ha provato a scuoterlo, sottolineando come non sia ancora pienamente consapevole della propria forza. Secondo il dirigente, il giovane ha tutti gli strumentali per dominare sul campo, ma deve trovare la giusta mentalità per esprimere al meglio il suo talento.

Rafael Leao

La perenne ricerca di continuità

Il dilemma attorno al 10 rossonero non è una questione di talento, quello nessuno lo mette in dubbio, quanto di continuità di prestazione. Contro la Juventus, il giocatore ha fallito nel lasciare il segno, non riuscendo a trovare la via della rete e diventando protagonista principalmente per una caduta in area che ha visto il giocatore reclamare un rigore. Questo ha risollevato il grande interrogativo che accompagna tutta la sua carriera: sarà mai capace di mantenere un alto livello di gioco con costanza Il Corriere dello Sport ha paragonato le sue prestazioni al passo del gambero.

